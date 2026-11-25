Ніч на 25 листопада запам'яталася атакою дронів на нафтові об'єкти Самарської області Росії: вибухи лунали в районі Новокуйбишевського та Сизранського НПЗ. Водночас Росія всю ніч атакувала різні області України, вибухи було чутно, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, на Вінниччині та Київщині. На Одещині загинули двоє людей, серед них підліток, а в Білій Церкві внаслідок удару загинула людина. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 листопада.

Нічна атака дронів у Росії: під ударом опинилися кілька нафтових об'єктів

У ніч проти 25 листопада в Самарській області Росії пролунали вибухи в районі одразу кількох промислових об'єктів. Під ударом безпілотників опинилися Новокуйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція. Масштаби пошкоджень встановлюються.

Російська атака на Білу Церкву забрала життя людини

У Білій Церкві Київської області внаслідок російського удару загинула людина. Під ударом опинилися торговельні та логістичні об'єкти: пошкоджено торговельний центр «Епіцентр» та відділення «Нової пошти».

Росія атакувала Одещину: серед загиблих – підліток

Через обстріл Одещини пошкоджено приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі. Загинули 41-річний чоловік і 17-річний хлопець, ще троє людей зазнали поранень, серед них 12-річна дитина.

Російський дрон влучив у двір багатоповерхівки в Києві: є поранені

Близько півночі російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень.

Реактивні «шахеди» атакували Волинь: поранено трьох людей

Ближче до ночі ворог знову атакував Ковельську громаду на Волині, уламки реактивного шахеда впали на автостоянку відпочинкового комплексу. На Ковельщині троє людей дістали осколкові травми.

Інші важливі новини: