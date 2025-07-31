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Донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву
Моббс: Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки.
фото з відкритих джерел

Донька Кіта Келлога, Меган Моббс, написала, що атака по Києву – це відповідь Путіна на дедлайн Трампа

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія масовано атакує Київ «шахедами». Донька Кіта Келлога (спецпосланець США з питань України – «Главком»), Меган Моббс, відреагувала на нічний обстріл, пише «Главком».

За словами Моббс, атака по Києву, яка триває зараз, – це відповідь Путіна на дедлайн Трампа.

«Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні бути безпорадними», – пише Моббс.

Донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву фото 1

Раніше ми писали, що мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві пролунали вибухи та працює ППО.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Ткаченко повідомив, що перші наслідки ворожої атаки зафіксовано у Соломʼянському районі.

«На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих», – написав Ткаченко.

Пізніше Ткаченко повідомив, що є інформація вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, такж уламки БпЛа впали на 9 поверх житлового будинку.

Також у Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. Інформація про постраждалих встановлюється.

«На підступах до Києва та над столицею багато ворожих цілей. Сили ППО роблять все, аби їх знешкодити. Прошу всіх залишатись в безпечних місцях до відбою. Здоровʼя та життя – головне. Все інше відбудуємо», – написав Ткаченко.

Теги: росія Київ Кіт Келлог

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