Обмін полоненими відбувся попри приховування даних РФ – Коордштаб

Росія не надає жодних офіційних даних про тих, кого утримує в полоні

Україна повернула важкохворих та молодих військовополонених: Росія приховує дані про утримуваних

Україна провела черговий етап обміну, в рамках якого додому повернулися важкохворі, важкопоранені та молоді військовополонені віком до 25 років. Їхнє перебування в російській неволі було підтверджене Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) або іншими джерелами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб активно збирає інформацію про поневолених громадян України з різних джерел, завдяки чому була створена унікальна карта місць утримання на території РФ, тимчасово окупованих територіях та Республіці Білорусь.

Незважаючи на ці зусилля, країна-агресорка не надає жодних офіційних даних про тих, кого утримує в полоні чи незаконно позбавила волі. Росія також не надає МКЧХ чи представникам змішаних медичних комісій доступу до в'язниць та СІЗО. Водночас, пропагандистські ресурси агресора продовжують звинувачувати українську владу, сіяти розбрат та недовіру.

«Росія не надає МКЧХ чи представникам змішаних медичних комісій доступу до в'язниць та СІЗО, проте пропагандистські ресурси агресора продовжують звинувачувати українську владу, сіяти розбрат та недовіру», – підкреслили в Коордштабі.

Як відомо, Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.