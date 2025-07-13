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Путін бідкається, що Захід плює на Росію

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Путін бідкається, що Захід плює на Росію
Путін заявив, що після розпаду СРСР Захід продовжує ігнорувати інтереси Росії
фото: AFP

Російський диктатор заявив, що протиріччя з Заходом виникли через геополітику, а не ідеологію

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що Захід зневажливо ставиться до державних інтересів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське державне пропагандистське агентство ТАСС.

За його словами, головні протиріччя між Заходом і СРСР були не лише через радянську ідеологію.

«Але (після розпаду СРСР - ред.) наплювацьке ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося. Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Ба більше, я вже, коли став президентом, теж не відразу все зрозумів», – заявив Путін.

Він додав, що попри спроби Росії донести свою позицію, Захід залишався байдужим: «Для мене стало очевидно, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси», – зазначив голова Кремля.

Раніше «Главком» інформував, що телефонний зв'язок між Єлисейським палацом і Кремлем знову працює. Президент Франції Еммануель Макрон та російський диктатор Володимир Путін вперше з 2022 року поговорили телефоном. Еммануель Макрон закликав Путіна домовитися про припинення вогню в Україні «якомога швидше». Також Єлисейський палац повідомив, що французький президент має намір продовжити «розмови» з російським диктатором.

Також «Главком» інформував, що Північна Корея продовжує активно постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки війни проти України. За даними військових розвідувальних служб Південної Кореї, КНДР передала РФ понад 12 млн пострілів калібру 152 мм. Північна Корея надала близько 28 тис контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. 

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Теги: росія путін

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