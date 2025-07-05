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Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи
У Росії лунали вибухи
скріншот з відео

Ймовірно, метою атаки у Чебоксарах могло бути одне з промислових підприємств на півдні міста 

Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали у Чебоксарах, у Саратовській, Воронезькій та Ленінградській областях, передає «Главком»

Зазначається, що сильні вибухи чули поблизу села Лапсари, розташованого за 10 км від міста. За попередньою інформацією, метою атаки могло бути одне з промислових підприємств на півдні Чебоксар.

Місцеві жителі зазначають, що після вибухів у дворах спрацювали сигналізації автомобілів. Вибухи були дуже гучними та відчутними в різних районах міста.

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Щонайменше вісім вибухів пролунало у місті Енгельс у Саратовській області Росії. Місцеві жителі повідомляють про активну роботу систем протиповітряної оборони. 

У Борисохлебовську у Воронезькій області також гучно. Місцеві пишуть про таку на аеродром. 

Крім того, вибухи лунали у Ленінградській області.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

 

Теги: росія вибух безпілотник

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