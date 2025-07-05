Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи
Ймовірно, метою атаки у Чебоксарах могло бути одне з промислових підприємств на півдні міста
Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали у Чебоксарах, у Саратовській, Воронезькій та Ленінградській областях, передає «Главком».
Зазначається, що сильні вибухи чули поблизу села Лапсари, розташованого за 10 км від міста. За попередньою інформацією, метою атаки могло бути одне з промислових підприємств на півдні Чебоксар.
Місцеві жителі зазначають, що після вибухів у дворах спрацювали сигналізації автомобілів. Вибухи були дуже гучними та відчутними в різних районах міста.
Щонайменше вісім вибухів пролунало у місті Енгельс у Саратовській області Росії. Місцеві жителі повідомляють про активну роботу систем протиповітряної оборони.
У Борисохлебовську у Воронезькій області також гучно. Місцеві пишуть про таку на аеродром.
Крім того, вибухи лунали у Ленінградській області.
Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.
Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.