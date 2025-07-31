Росія масовано атакує Київ «шахедами»: у столиці виникли пожежі, є постраждалий (оновлюється)

У Києві виникли пожежі через російську атаку

У Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія масовано атакує Київ «шахедами», повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві пролунали вибухи та працює ППО.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Ткаченко повідомив, що перші наслідки ворожої атаки зафіксовано у Соломʼянському районі.

«На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих», – написав Ткаченко.

Пізніше Ткаченко повідомив, що є інформація вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, такж уламки БпЛа впали на 9 поверх житлового будинку.

Також у Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. Інформація про постраждалих встановлюється.

«На підступах до Києва та над столицею багато ворожих цілей. Сили ППО роблять все, аби їх знешкодити. Прошу всіх залишатись в безпечних місцях до відбою. Здоровʼя та життя – головне. Все інше відбудуємо», – написав Ткаченко.

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Кличко написав про пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки, які зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній – у Святошинському.

Крім того, стало відомо про одного постраждалого. Його госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.

У мережі з'явилося відео, де горить пошкоджена багатоповерхівка.

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Станом на 01:00 маємо близько десяти локацій, що постраждали від ворожої атаки, пише Ткаченко. Він зазначив, що окупанти б'ють ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район.

Там зафіксовано:

пожежу в багатоповерхівці;

займання біля житлового будинку;

загорання в освітньому закладі;

палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;

падіння частин БпЛА на двох локаціях – біля будинку та на машину.

Нагадаємо, російські терористи атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Крім того, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.