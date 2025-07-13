Атака на Самар: пошкоджено інфраструктуру, можливе влучання в ТЦК

Ймовірний удар «Шахеда» по ТЦК у Самарі на Дніпропетровщині: Інфраструктура пошкоджена

Російські війська атакували місто Самар на Дніпропетровщині безпілотниками. Місцеві пабліки повідомляють про можливий удар «Шахедами» по будівлі Територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомляє «Главком».

У місцевих телеграм-каналах стверджують, що удар відбувся по будівлі ТЦК. Ця інформація є попередньою, і офіційного підтвердження поки що немає.

Близько 12:00 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про атаку безпілотниками у місті Самар, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура.

Якщо інформація про влучання в будівлю ТЦК підтвердиться, це стане сьомим ударом по військкоматах за останні тижні.

Нагадаємо, вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів. В Одеській області повітряну тривогу було оголошено о 09:19, і 10:09 відбій.

За кілька хвилин після цього в місті знову пролунали вибухи. За даними РБК-Україна, РФ вдарила «шахедом» по будівлі ТЦК в Одесі.

До слова, ударами по Територіальних центрах комплектування Росія не лише хоче зірвати мобілізацію в Україні. За цим стоїть ще інша мета. Про це розповів «24 каналу» голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає «Главком».

Тимочко пояснив, що Росія вкладає мільярди доларів у пропаганду, аби роз'єднати українське суспільство. Зокрема й такі атаки є спробою посилити конфлікти всередині нашої держави.