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Донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео 
Морпіха обміняли разом з іншими захисниками Маріуполя 21 вересня 
скріншот із відео

Дівчина після тривалої розлуки зустрілася із батьком 

20-річна Катерина Діанова, донька Героя України, нарешті зустрілась з батьком після полону. Відео моменту зустрічі вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram. На кадрах чутно радісні зойки та видно міцні обійми батька з донькою. 

«Момент першої зустрічі з татом після довгої розлуки», – підписала відео Катерина.

На обличчі Михайла Діанова сяє широчезна посмішка.

Раніше дівчина писала, що безмежно щаслива тому, що тата повернули.

«Нарешті мій татко звільнений з полону. Це величезні радість і щастя. Дякую всім за допомогу і підтримку», – написала донька. 

Нагадаємо, рідні Михайла Діанова оголошували збір коштів на реабілітацію, але призупинили збір через шахраїв. Як повідомлялося, захисник Маріуполя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, повернувся додому під час обміну 21 вересня. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. Тепер він потребує відновлення, а також допомоги. 

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Теги: Маріуполь Щастя відео

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