Донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео 

Дівчина після тривалої розлуки зустрілася із батьком

20-річна Катерина Діанова, донька Героя України, нарешті зустрілась з батьком після полону. Відео моменту зустрічі вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram. На кадрах чутно радісні зойки та видно міцні обійми батька з донькою.

«Момент першої зустрічі з татом після довгої розлуки», – підписала відео Катерина.

На обличчі Михайла Діанова сяє широчезна посмішка.

Раніше дівчина писала, що безмежно щаслива тому, що тата повернули.

«Нарешті мій татко звільнений з полону. Це величезні радість і щастя. Дякую всім за допомогу і підтримку», – написала донька.

Нагадаємо, рідні Михайла Діанова оголошували збір коштів на реабілітацію, але призупинили збір через шахраїв. Як повідомлялося, захисник Маріуполя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, повернувся додому під час обміну 21 вересня. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. Тепер він потребує відновлення, а також допомоги.