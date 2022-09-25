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Родина звільненого з полону Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Родина звільненого з полону Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування
Наразі Діанов перебуває у Київському військовому госпіталі
фото з відкритих джерел

Рідні захисника попередили, що від його імені почали діяти шахраї

Сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Звертаюсь до усіх, хто хоче допомогти Михайлу Олександровичу Діанову. Ми припиняємо збір коштів на будь-які рахунки, тому що з’являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому. Ось вони. Ці банківські рахунки – шахрайські!!! Зверніть увагу!!! Розповсюдьте це повідомлення! Ще раз – це шахраї!», – написала Лаврушко.

Родина звільненого з полону Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування фото 1

Вона також опублікувала скріншоти фальшивих сторінок, власники яких збирали гроші нібито на «лікування та відновлення героя «Азовсталі», стверджуючи, що зібрані кошти будуть перераховані родині Михайла.

За словами доньки Героя, Катерини Діанової, ще одна причина, через яку припинили збір коштів, – це те, що на лікування вже надійшло понад 6 мільйонів гривень.

«Ці кошти будуть використані на реабілітацію та операцію батька. На сьогодні мова про оперативне втручання ще не йде. Він ще близько місяця має проходити повну реабілітацію, яка і харчування стосується, і психологічного стану. Потім можлива операція. Зараз ми отримуємо пропозиції щодо операції в Україні та за кордоном, але спочатку треба, аби батько набрав вагу й пройшов реабілітацію. Тоді визначатимемося з місцем операції», – розповіла Катерина Діанова «Суспільному».

Родина звільненого з полону Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування фото 2

Сам Михайло Діанов на своїй сторінці у Facebook попросив поки що не дзвонити та не писати йому, бо потребує часу на відновлення.

«Слава Україні! Велике прохання до всіх друзів і знайомих. Не турбувати мене (ні дзвінками, ні повідомленнями) на протязі тижня. А ліпше двох. Мені потрібно спочатку прийти до тями. Це довготривалий процес. Щиро дякую за розуміння», – написав Герой.

Нагадаємо, після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. 

Крім того, британські добровольці, які брали участь у війні Росії проти України, потрапили у полон і були звільнені, розповіли про тортури та знущання з боку бойовиків в тимчасово окупованому Донецьку. 

Як розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям. «Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни», – зауважив Лубінець.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ять командирів з «Азовсталі» наразі перебувають у Туреччині. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.  

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