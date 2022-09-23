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У загарбаному Маріуполі рашисти влаштували виставу, але епічно прокололися (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У загарбаному Маріуполі рашисти влаштували виставу, але епічно прокололися (відео)
Голосування на псевдореферендумах триватиме до 27 вересня 
фото з відкритих джерел

Хто «голосує» не так – забирають: як минув перший день псевдореферендумів 

На окупованих територіях України триває перший день організованого росіянами «референдуму». Із 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Сьогодні, в перший день вистави, у тимчасово загарбаному Маріуполі пропаганда випустила ролик про буцімто радісне голосування в Маріупольському порті. На відео є швидкий кадр, як кидають в урну бюлетень. І тут виявилося, що рашисти епічно прокололися. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В урну навіть при пропагандистах місцевого розліву кидають бюлетень без жодної позначки... Більш яскравої демонстрації абсурдності всього цього цирку і вигадати важко», – йдеться в повідомленні.

Окупанти ловлять мешканців Маріполя на вулицях і змушують змушені голосувати. Кремль давно вирішив, якими будуть результати 
Окупанти ловлять мешканців Маріполя на вулицях і змушують змушені голосувати. Кремль давно вирішив, якими будуть результати 

 Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, на псевдореферендумі в Луганську «волевиявлення» відбувається «добровільно» та під дулом автомата. У Станиці Луганській на камеру діє масовка гастролерів, але там, де відеокамер немає, охочих голосувати не спостерігається. 

«Так звані обхідні «комісії» супроводжують люди зі зброєю: у разі недопущення їх до помешкання – погрожують вбивством. Усіх відмовників, які у «бюлетені» ставлять галочку навпроти «Ні», одразу «беруть на олівець». Діє принцип «голосуй» без паспорта, бо «ми тєбя і так знаєм», – пише Гайдай. 

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Нагадаємо, на «референдумах» в окупації рашисти зганяють людей на вулиці під музику.

Як відомо, сьогодні, 23 вересня окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

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Теги: відео пропаганда радник рашисти референдум

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