Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада

Стовпчики термометрів покажуть до 2° морозу вночі

У п’ятницю, 17 листопада, у низці областей пройде невеликий дощ і мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На території України буде хмарно з проясненнями. У західних, східних та північно-східних областях пройде невеликий дощ і мокрий сніг. Протягом дня на заході країни очікуються помірні опади. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний та швидкістю до 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Протягом дня температура в більшості областей становитиме 0-5°. У південних областях та на Закарпатті сягатиме до 4-9° тепла, а на півдні Одещини до 13°.

У Карпатах очікується сніг. Температура вночі та вдень – 0-5° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 0-5°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0° вночі, та 2-4° вдень.