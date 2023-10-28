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Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
фото: glavcom.ua

В Україні буде хмарно з проясненнями

У суботу, 28 жовтня, синоптики прогнозують в Україні дощі та жовтий рівень небезпеки по всій країні. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На території України очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей помірні, а вночі у північній частині місцями значні дощі. У південних регіонах, на заході та в центрі країни не передбачається значних опадів. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, з місцями до 25 м/с у західних областях вночі та вранці. У Карпатах очікуються пориви вітру 28-30 м/с.

Протягом ночі та ранку у Волинській, Рівненській і Житомирській областях будуть значні дощі, відповідно до І рівню небезпечності.

Температура повітря у південній частині країни вночі становитиме +12-17°, вдень – +19-24°. На заході та півночі країни вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12° тепла, вдень - 10-15° тепла. На решті території країни вночі температура буде +9-14°, вдень - +13-18°.

Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Помірний, вночі місцями по області значний дощ. В регіоні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

Температура повітря вночі на Київщині буде +7-12°, вдень – 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +10-12°, вдень – близько +12-14°.

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Теги: погода свято традиції повітря прогноз погоди

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