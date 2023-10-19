Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 9-14°
В Україні 19 жовтня передбачається мінлива хмарність та місцями невеликий дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У четвер в Україні буде хмарно. Протягом дня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. В інших регіонах опадів не передбачається. Також у західних областях вночі та вранці може бути туман.
Вітер переважно південно-західний. Він досягатиме швидкості 5-10 м/с.
Температура повітря вночі переважно становитиме від 0° до 5° тепла. Удень підніметься до 9-14°.
На Півдні країни вночі температура коливатиметься в межах 3-8° тепла. Протягом дня стовпчики термометра покажуть до 13-18°.
На Київщині очікується мінлива хмарність. Протягом дня опадів не передбачається.
Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 5-10 м/с.
Уночі температура коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів, а вдень підніметься до 9-14°.
У столиці стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі й 11-13° вдень.
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