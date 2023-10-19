Головна Новини
search button user button menu button

Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 9-14°

В Україні 19 жовтня передбачається мінлива хмарність та місцями невеликий дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У четвер в Україні буде хмарно. Протягом дня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. В інших регіонах опадів не передбачається. Також у західних областях вночі та вранці може бути туман.

Вітер переважно південно-західний. Він досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме від 0° до 5° тепла. Удень підніметься до 9-14°.

На Півдні країни вночі температура коливатиметься в межах 3-8° тепла. Протягом дня стовпчики термометра покажуть до 13-18°.

Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність. Протягом дня опадів не передбачається.

Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 5-10 м/с.

Уночі температура коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів, а вдень підніметься до 9-14°.

У столиці стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі й 11-13° вдень.

Теги: прогноз погоди Україна погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед якими викликами нас ставить розуміння, що велика війна може не завершитись не тільки цього року, а й наступного, а можливо – і 2025-го?
Якщо війна затягнеться на роки... Що робити Україні?
28 вересня, 09:02
Вдень температура буде досить теплою
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг прокоментував конфлікт між Україною та Польщею
29 вересня, 22:50
Зерновий конфлікт: Україна запропонувала Польщі шлях вирішення проблеми
Зерновий конфлікт: Україна запропонувала Польщі шлях вирішення проблеми
20 вересня, 17:14
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Білий дім відповів, чи може Конгрес ухвалити пакет допомоги для України попри заміну спікера
4 жовтня, 07:51
Рустем Умєров провів телефонний дзвінок з Людивін Дедондер
Постачання Україні F-16: Умєров провів розмову з главою міноборони Бельгії
11 жовтня, 00:20
Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення
Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення
5 жовтня, 21:40
Шольц провів таємну зустріч із німецькими міністрами щодо України
Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці
6 жовтня, 08:23
«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)
«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)
9 жовтня, 13:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
45K
Байден сплутав всі карти Китаю
43K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
21K
Україна та переговори. Маємо проблему
15K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
13K
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms

Новини

Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Вчора, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 03:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту