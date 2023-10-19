Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 9-14°

В Україні 19 жовтня передбачається мінлива хмарність та місцями невеликий дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У четвер в Україні буде хмарно. Протягом дня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. В інших регіонах опадів не передбачається. Також у західних областях вночі та вранці може бути туман.

Вітер переважно південно-західний. Він досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура повітря вночі переважно становитиме від 0° до 5° тепла. Удень підніметься до 9-14°.

На Півдні країни вночі температура коливатиметься в межах 3-8° тепла. Протягом дня стовпчики термометра покажуть до 13-18°.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Протягом дня опадів не передбачається.

Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уночі температура коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів, а вдень підніметься до 9-14°.

У столиці стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі й 11-13° вдень.