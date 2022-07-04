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    Події в Україні

    Доступ до води мають лише 3% маріупольців, – Андрющенко

    Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подалання водяної кризи - Доступ до води мають лише 3% маріупольців, – Андрющенко
    Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подалання водяної кризи
    фото ілюстративне

    Воду набирають скрізь, включаючи каналізаційні колодці

    В окупованому Маріуполі головною проблемою міста залишається нестача води. Жителі змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо пощастить набрати. Про це повідомив радник мера міста петро Андрющенко в Telegram.

    «Воду набирають скрізь, включаючи каналізаційні колодці, де з’явилась вода після експерементів з водопостачанням. Вода мінімально-допустимої якості в місті недоступна. Взагалі доступ до води мають до трьох процентів маріупольців. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подалання водяної кризи», – йдеться в повідомленні.

    Радник мера зазначив, що окупанти також почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично – крадіжку в агрохолдингів та фермерів.

    «Збирати врожай іншим дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації. Для інших – прямий шантаж на умовах залишити виключно для власних потреб. Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно. Зерно чи метлобрухт – спостерігаємо», – додав Андрющенко.

    Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа війна Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    Доступ до води мають лише 3% маріупольців, – Андрющенко