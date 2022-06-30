У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів – Міноборони

Нові постачання з Росії не здійснюються

За інформацією української розвідки, У Маріуполі, а також у більшості тимчасово окупованих РФ територій України вичерпано практично всі запаси продуктів харчування і товарів першої необхідності, нові постачання з Росії не здійснюються. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Наша розвідка повідомляє, що в Маріуполі, так само, як і в більшості захоплених російськими загарбниками українських територій, практично всі запаси продуктів харчування, а також товарів першої необхідності вичерпано, і нові постачання з Росії не здійснюються», – сказав Мотузяник на брифінгу.

Він зазначив, що порівняно з початком червня відзначається значне зростання цін на основні групи товарів і зменшення обсягів так званої гуманітарної допомоги населенню.

«При цьому Росія активізує заходи, спрямовані на русифікацію захоплених територій. Особлива увага приділяється виведенню з обігу української гривні та збільшенню обсягів рублевої маси, а також нав'язуванню місцевому населенню російських практик діяльності в усіх сферах життя», – повідомив речник.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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