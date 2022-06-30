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    Події в Україні

    У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів – Міноборони

    Мешканці Маріуполя змушені прати речі в калюжах - У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів – Міноборони

    Мешканці Маріуполя змушені прати речі в калюжах

    фото: Петро Андрющенко/Facebook

    Нові постачання з Росії не здійснюються

    За інформацією української розвідки, У Маріуполі, а також у більшості тимчасово окупованих РФ територій України вичерпано практично всі запаси продуктів харчування і товарів першої необхідності, нові постачання з Росії не здійснюються. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

    «Наша розвідка повідомляє, що в Маріуполі, так само, як і в більшості захоплених російськими загарбниками українських територій, практично всі запаси продуктів харчування, а також товарів першої необхідності вичерпано, і нові постачання з Росії не здійснюються», – сказав Мотузяник на брифінгу.

    Він зазначив, що порівняно з початком червня відзначається значне зростання цін на основні групи товарів і зменшення обсягів так званої гуманітарної допомоги населенню.

    «При цьому Росія активізує заходи, спрямовані на русифікацію захоплених територій. Особлива увага приділяється виведенню з обігу української гривні та збільшенню обсягів рублевої маси, а також нав'язуванню місцевому населенню російських практик діяльності в усіх сферах життя», – повідомив речник.

    Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: розвідка Маріуполь росія окупанти Міноборони війна Україна харчування окупація #stoprussia
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    У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів – Міноборони