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Дрони атакували Кропивницький

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дрони атакували Кропивницький
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місцях атаки працюють відповідні служби

Російські дрони-камікадзе сьогодні вночі завдали удару по Кропивницькій громаді на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

«Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Відповідні служби працюють. Більше інформації – згодом», – йдеться в повідомленні.

Райкович закликав громадян зберігати інформаційну тишу.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. У Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці. 

Також через удари російських терористів у Дарницькому районі постраждали восьмеро, серед них одна людина у тяжкому стані.

Крім того, велика кількість дронів та ракети Х-101 атакували Старокостянтинів на Хмельниччині. Офіційної інформації про наслідки атаки поки немає. Ймовірно, росіяни вчергове намагалися вразити військовий аеродром.

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Теги: окупанти війна ракета дрон

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