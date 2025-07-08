Постачали компоненти для БпЛА «Герань». Зеленський ввів санкції проти китайських компаній

Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах «Герань» виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні, 8 липня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній-постачальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №466/2025.

Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.

Маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях видає виробника комплектуючих до дронів, якими Росія атакує Україну фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.

Як відомо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки було зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Зокрема, у наслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.