Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: скільки військових постраждали (фото)

Чи є серед загиблих військові, ЗСУ обіцяють повідомити пізніше

Російські дрони сьогодні атакували у Полтаві міський територіальний центр комплектування та обласний ТЦК та СП. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі «Суспільного», передає «Главком».

Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

«Було два влучання: одне з них на територію Полтавського міського ТЦК та СП, друге – на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові. І тому, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель. Із числа постраждалих два військових ТЦК та дві працівниці ЗСУ, які там працювали», – йдеться в повідомленні.

Чи є серед загиблих військові, обіцяють повідомити пізніше. Також Саранцев наголосив, що є загроза повторних ударів. За його словами, таким чином російська армія намагалася зірвати процес мобілізації.

Нагадаємо, у Полтаві внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.