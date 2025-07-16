Українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони: умови та грошова винагорода

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади

Доброволець, який бажає долучитися до місцевої групи ППО, не повинен підлягати мобілізації

В Україні у червні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Про це пише «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Для приєднання до груп протиповітряної оборони спочатку необхідно стати членом добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця терміном на 3 роки. Документи потрібно подати у ДФТГ за місцем свого проживання. Якщо ж така структура відсутня, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо її створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ.

Процедура укладання контракту добровольця ДФТГ

Подання заяви на ім’я командира добровольчого формування.

Медична, професійна та психологічна перевірка.

Укладення контракту.

Складання «Присяги добровольця територіальної оборони».

Отримання посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми.

Хто може долучитися

Участь у групах ППО можуть брати громадяни України віком від 18 років, які не підлягають мобілізації, тобто особи, що мають відстрочку, заброньовані працівники, або ті, хто за віком чи станом здоров’я не підлягають призову.

Грошове забезпечення

Додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн на місяць;

зазначені виплати здійснюється пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування.

Також учасник ДФТГ отримує гарантії соціального захисту, передбачені статтею 119 КЗпП України, зокрема щодо збереження місця роботи та посади.

Нагадаємо, в Україні розпочав роботу перший навчальний центр з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з контролю якості пально-мастильних матеріалів (ПММ) для потреб Збройних сил.

Також «Главком» повідомляв, що у Міноборони та Генштабі ЗСУ зʼявиться окрема авіаційна вертикаль, яка буде зосереджена на розвитку авіації.