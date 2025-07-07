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Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
фото: Армія inform

Кількість патентів на безпілотні технології, які подаються в Україні, все ще суттєво поступається Росії

Експерти Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review дійшли висновку, що виробництво українських дронів за рік зросло на 900%. Про це передає «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що такий прорив став однією з головних відповідей країни на затяжну війну та зміни у тактиці бою, що формуються безпосередньо за запитами з фронту. Ще торік улітку українська промисловість виготовляла близько 20 тисяч дронів на місяць, а нині цей показник зріс до понад 200 тисяч.

Іноземні аналітичні центри вважають, що попри вражаючі темпи нарощування виробництва, Україні важливо вже зараз переходити до довгострокових рішень. Зокрема, йдеться про активніше інвестування у нові технології, розвиток власної наукової бази та захист інтелектуальної власності.

Аналітики наголошують, що кількість патентів на безпілотні технології, які подаються в Україні, все ще суттєво поступається не лише Росії, а й багатьом іншим країнам світу. Хоча це й не головний показник у державі, яка перебуває в умовах повномасштабної війни, захист власних розробок може стати потужним стимулом для подальших наукових і промислових проривів.

Ще один важливий аспект – це довгострокові контракти для оборонно-промислового комплексу. Такі угоди дозволяють виробникам впевненіше планувати роботу, інвестувати у розширення виробництва та наймати кваліфікованих працівників.

Нагадаємо, Україна починає масштабне спільне виробництво зброї та дронів із США та Данією – це допоможе посилити захист та зменшити загрозу з боку Росії.

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Теги: дрон Україна війна

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