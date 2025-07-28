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Росія вдарила по Києву: у столиці є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по Києву: у столиці є постраждалі
У Києві через російську атаку постраждали люди
фото з відкритих джерел

Також відомо, що у Дарницькому районі вибило вікна у житловій багатоповерхівці через російську атаку

У ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі, повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці. 

Також через удари російських терористів у Дарницькому районі постраждали восьмеро, серед них одна людина у тяжкому стані.

Раніше ми писали, що у ніч на 26 липня російські терористи завдали комбінованого удару по Дніпру. Тоді одним із об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі компанії.

Зазначається, під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства.

«Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські терористи атакували у Вінниці підприємство польської компанії Barlinek Group – однієї із провідних світових виробників багатошарових дерев’яних підлог. Зараз Barlinek є одним із трьох найбільших виробників дерев'яних підлог у Європі. Заводи з виробництва паркетної дошки розташовані у Польщі, Румунії та Україні.

А у ніч на 12 липня російські терористи під час атаки пошкодили підприємство «Електрон» у Львові. Воно займається розробкою та виробництвом широкого спектру продукції, включаючи електротранспорт (трамваї, тролейбуси, електробуси, автобуси), спеціальні автомобілі (швидка допомога, комунальна техніка), кліматичні системи для автотранспорту, матеріали для електроніки, полімерну індустрію та побутову техніку.

Теги: Київ війна обстріл Тимур Ткаченко

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