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    На Одещині легковик влетів у вантажівку, одна людина загинула

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    33-річний одесит, який їхав в атвомобілі Volkswagen в напрямку Кучурган, не впорався з керуванням і в'їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль MAN - На Одещині легковик влетів у вантажівку, одна людина загинула
    33-річний одесит, який їхав в атвомобілі Volkswagen в напрямку Кучурган, не впорався з керуванням і в'їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль MAN

    Внаслідок зіткнення водій легковика загинув, а двоє його пасажирів, серед яких дворічна дитина, травмовані

    На Одещині вночі 10 жовтня в селі Степанівка сталася ДТП, у якій одна людина загинула, і ще двоє отримали. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Зазначається, що серед травмованих – дитина 2018 року народження.

    У поліції поінформували, що 33-річний одесит, який їхав в атвомобілі Volkswagen в напрямку Кучурган, не впорався з керуванням і в'їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль MAN.

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    «У результаті зіткнення водій легковика загинув на місці, а двоє його пасажирів, 1974 і 2018 р., отримали черепно-мозкові травми і були доставлені в районну лікарню», – йдеться в повідомленні.

    У ДСНС повідомили, що рятувальники деблокували тіло водія і зазначили, що стан здоров'я постраждалих тяжкий.

    У поліції повідомили, що в рамках досудового розслідування буде призначена низка експертиз.

    Як повідомлялося 10 жовтня, на Буковині службове авто поліції розтрощило легковик, постраждав молодий хлопець.

    Також 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

    ДТП ДСНС смерть водій автомобіль рятувальники розслідування
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