На Луганщині машина з рятувальниками натрапила на міну, три людини поранено



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Автомобіль рятувальників після вибуху ремонту не підлягає

Підрив авто рятувальників стався в районі села Болотенне

Пожежна машина з екіпажем, залученим для гасіння лісових пожеж у Луганській області, 9 жовтня підірвалася на вибуховому пристрої.

Про це розповіли на сторінці Станично-Луганської райдержадміністрації у Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався в районі села Болотенне.

«Внаслідок вибуху травмовано водія пожежного автомобіля Зюбенко В.С., 1985 року народження, майстра лісу Станично-Луганського лісництва Кравцова Р.І., 1978 року народження і співробітника ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Всіх постраждалих були госпіталізовано до медичного закладу.

Також зазначається, що автомобіль рятувальників після вибуху ремонту не підлягає.

Нагадаємо, 30 вересня на території Луганської області почалися масштабні лісові пожежі.

Їх жертвами стали 11 осіб, ще близько тисячі довелося евакуювати.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що причиною загорянь стали підпали з боку прокремлівських терористів з «ЛНР».

8 жовтня рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж на Луганщині.