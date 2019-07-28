Два американських літака здійснили розвідку біля узбережжя окупованого Криму



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Патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США

Літаки вилетіли до Криму з островів Крит та Сицилія

Два американських літака здійснили розвідку біля узбережжя окупованого Росією Криму.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на моніторинговий ресурс PlaneRadar.

«З авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії злетів патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004. Він приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму», – сказано в повідомленні.

Також у суботу близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Крит у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511.

Він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова – 32 км від Севастополя.

Раніше патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon зробив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря.