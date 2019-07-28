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    Події в Україні

    Два американських літака здійснили розвідку біля узбережжя окупованого Криму

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    Патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США - Два американських літака здійснили розвідку біля узбережжя окупованого Криму
    Патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США

    Літаки вилетіли до Криму з островів Крит та Сицилія

    Два американських літака здійснили розвідку біля узбережжя окупованого Росією Криму.

    Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на моніторинговий ресурс PlaneRadar.

    «З авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії злетів патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004. Він приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму», – сказано в повідомленні.

    Також у суботу близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Крит у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511.

    Він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова – 32 км від Севастополя.

    Раніше патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon зробив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря.

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