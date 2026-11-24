Україна продемонструвала принципово новий рівень розвідувальних, логістичних та бойових спроможностей, вперше офіційно взявши на себе відповідальність за успішну атаку на російські кораблі поблизу узбережжя Лівії. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У неділю сім безпілотних надводних катерів українського виробництва, запущених із морського носія в межах таємної операції Служби безпеки України поблизу східнолівійського порту Бенгазі, уразили два судна РФ: російський корвет затонув разом із бойовим гелікоптером на борту, а суховантаж, залучений до перевезення зброї, зазнав ушкоджень.

Експерти з питань безпеки наголошують, що здатність провести таку операцію в стислі терміни на відстані тисяч кілометрів від власних берегів – особливо з огляду на те, що Бенгазі є відносно новою точкою заходу для російського флоту замість звичного Тобрука – свідчить про наявність у Києва потужної розвідувальної мережі в Середземномор’ї та високої реактивності планування. За період повномасштабної війни СБУ еволюціонувала з класичної контррозвідки у спеціалізовану ударну структуру, здатну реалізовувати найскладніші диверсії – від підриву Кримського мосту до операцій у віддалених акваторіях.

Цей удар став кульмінацією стрімкої трансформації України як морської держави: не маючи класичного військового флоту після захоплення Росією більшості кораблів під час окупації Криму, Київ зробив ставку на морські безпілотники, знищивши близько третини Чорноморського флоту РФ і поступово розширивши географію операцій на Каспійське, Балтійське та Середземне моря.

Атака біля Лівії відбулася буквально наступного дня після ураження російського вантажного судна «Спарта II» у Фінській затоці, де, попри відсутність офіційних заяв Києва, право України на подібні дії публічно підтримав прем’єр-міністр Фінляндії. Володимир Зеленський підкреслив, що ці далекобійні удари власною зброєю є прямим ответом на безперервний російський терор проти українських міст, зокрема чергову атаку дронів на центр Києва неподалік президентської резиденції.

Водночас операція в Бенгазі несе вагомі геополітичні та економічні наслідки для Москви, яка активно нарощувала співпрацю зі східнолівійським генералом Халіфою Хафтаром після втрати своєї бази в Сирії внаслідок падіння режиму Башара Асада у 2024 році. За оцінками аналітиків енергетичного ринку, знищення та пошкодження суден супроводу зриває ланцюги постачання російської нафти й газу до Північної Африки, що слугують фінансовим фундаментом для війни РФ, а також посилає чіткий сигнал іншим державам про небезпеку використання східних портів Лівії.

Попри занепокоєння місії ООН та закиди Москви щодо втягування регіону в конфлікт, Київ на практиці підтвердив свою здатність проєктувати морську силу далеко за межі Чорного моря та діставати російські військові цілі в будь-якій точці світу.

Як відомо, у неділю, 23 листопада, на військово-морській базі Бенгазі на сході Лівії внаслідок імовірної атаки українських морських безпілотників зазнав серйозних пошкоджень російський корвет «Меркурій», а на самому об'єкті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження російського корвета в Лівії. Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої знищили російський військовий корвет «Меркурій» та бойовий вертоліт Ка-27.

За його словами, для атаки залучили сім морських дронів українського виробництва. Корвет «Меркурій» був одним із найновіших кораблів російського флоту – його прийняли на озброєння у 2023 році, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.