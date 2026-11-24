Корецький: Сьогодні Уряд ухвалив кілька рішень, частину з яких не розкриваємо з міркувань безпеки

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень для стабілізації водопостачання та водовідведення у великих містах у відповідь на зміну тактики російських ударів по системах життєзабезпечення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає «Главком».

Частину заходів не розголошують із міркувань безпеки, а головна мета ухвалених рішень – мінімізувати перебої в роботі комунальних систем після ворожих атак, насамперед на критично важливих соціальних об'єктах.

Відповідно до доручень уряду, місцева влада спільно з водоканалами має розробити графіки регулювання скидів промислових підприємств та режиму роботи державних і комунальних закладів, щоб знизити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди. При цьому лікарні та інші критично важливі об'єкти повинні працювати безперервно. На випадок суттєвих руйнувань та тимчасових обмежень водопостачання на місцях мають забезпечити оперативне інформування громадян і підготувати схеми підвезення питної та технічної води.

Окрім цього, уряд доручив пришвидшити й удосконалити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем у кожному місті та укомплектувати їх додатковим обладнанням і спецтехнікою. Усі області та місто Київ повинні прозвітувати про стан підготовки, а загальну координацію цього процесу забезпечує Міністерство інфраструктури.

Як відомо, для кожної області України розроблено окремий план дій на випадок аварійних ситуацій у системах тепло- та водопостачання. Особливу увагу уряд приділяє тому, щоб не допустити перебоїв із водою та водовідведенням узимку. Про це повідомив прем'єр-міністр України, коментуючи результати наради з профільними міністерствами.

Варто нагадати, що уряд планує дозволити не платити за комунальні послуги, якщо через російські атаки та руйнування інфраструктури їх фактично не надаватимуть. Такий варіант можливий у випадку, якщо пошкоджені об'єкти не вдасться швидко відновити.