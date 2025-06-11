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Двоє загиблих та 60 постраждалих. Стали відомі наслідки атаки РФ на Харків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Двоє загиблих та 60 постраждалих. Стали відомі наслідки атаки РФ на Харків
Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА, попередньо, «Герань-2»
фото: Харківська прокуратура

Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах

Прокурори задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову, через яку є двоє загиблих та 60 постраждалих. Як передає «Главком», про це повідомляє Харківська прокуратура.

За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Двоє загиблих та 60 постраждалих. Стали відомі наслідки атаки РФ на Харків фото 1
фото: Харківська прокуратура

Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА, попередньо, «Герань-2». Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Стались пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо. Загинули дві людини: 66-річний чоловік та жінка 47 років. 

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фото: Харківська прокуратура

Ще 60 людей, серед яких девʼять дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості, гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок, передає «Главком».

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти. ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

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Теги: Харків дрон

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