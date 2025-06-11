Харків. З'явились кадри вщент зруйнованого будинку внаслідок обстрілу
Харків цієї ночі пережив масовану атаку дронів
Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок, передає «Главком».
Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти.
У мережі поширили відео зруйнованого будинку у Слобідському районі міста. Наразі рятувальники працюють на місці, триває ліквідація наслідків.
Російські терористи зруйнували житловий будинок у Слобідському районі Харкова pic.twitter.com/dlTvR27UQR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2025
Всю ніч і досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Людей шукають під завалами, також людям намагаються повернути газ, світло та воду.
Під ударом опинився також Основ'янський район. Мер міста Ігор Терехов раніше повідомив, що зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна.
Також зазначено, що у Слобідському районі міста дрони вдарили по тролейбусному депо. Пошкоджено контактну мережу та транспортні засоби.
ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.
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