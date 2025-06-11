Харків. З'явились кадри вщент зруйнованого будинку внаслідок обстрілу

Росіяни вдарили по Харкову цієї ночі

Харків цієї ночі пережив масовану атаку дронів

Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок, передає «Главком».

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти.

У мережі поширили відео зруйнованого будинку у Слобідському районі міста. Наразі рятувальники працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Російські терористи зруйнували житловий будинок у Слобідському районі Харкова pic.twitter.com/dlTvR27UQR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2025

Всю ніч і досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Людей шукають під завалами, також людям намагаються повернути газ, світло та воду.

Під ударом опинився також Основ'янський район. Мер міста Ігор Терехов раніше повідомив, що зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна.

Також зазначено, що у Слобідському районі міста дрони вдарили по тролейбусному депо. Пошкоджено контактну мережу та транспортні засоби.

ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.