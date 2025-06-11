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Харків. З'явились кадри вщент зруйнованого будинку внаслідок обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Харків. З'явились кадри вщент зруйнованого будинку внаслідок обстрілу
Росіяни вдарили по Харкову цієї ночі
фото: Новини.LIVE

Харків цієї ночі пережив масовану атаку дронів

Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок, передає «Главком».

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти.

У мережі поширили відео зруйнованого будинку у Слобідському районі міста. Наразі рятувальники працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Всю ніч і досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Людей шукають під завалами, також людям намагаються повернути газ, світло та воду.

Під ударом опинився також Основ'янський район. Мер міста Ігор Терехов раніше повідомив, що зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна.

Також зазначено, що у Слобідському районі міста дрони вдарили по тролейбусному депо. Пошкоджено контактну мережу та транспортні засоби.

ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

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Теги: Харків пожежа обстріл

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