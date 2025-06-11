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Атака на Харків: є жертви, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Харків: є жертви, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел

Окупанти використали близько 17 БпЛА типу «Герань-2»

У ніч проти 11 червня окупаційна армія здійнила чергову масовану атаку дронів на Харків. Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки обстрілу, інформує «Главком».

Під ударом опинились Основ'янський та Слобідський райони міста. Окупанти використали близько 17 БпЛА типу «Герань-2».

Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні та приватні будинки, також комунальні підприємства.

Наразі на місцях влучань працюють всі екстрені служби.

За попередніми даними, 37 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них п'ятеро дітей. Двоє людей загинули внаслідок ударів. Дев'ять постраждалих доставлені до лікарень Харкова, серед яких дворічна дівчинка та 15-річний хлопець.

Також зазначено, що у Слобідському районі міста дрони вдарили по тролейбусному депо.

О 00:33 Терехов написав, що Харків під масованою атакою ворожих безпілотників. Він повідомив, що у небі курсом на місто кілька БпЛА. 

Вогонь охопив багатоповерхівку у Харкові
Вогонь охопив багатоповерхівку у Харкові
фото: місцеві пабліки

Нагадаємо, 7 червня, окупаційна армія завдала масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

Один із безпілотників влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів. Унаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей.

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки.

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Теги: Харків обстріл

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