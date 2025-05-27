Дрони атакували приладобудівний завод у Муромі (відео)

Міноборони РФ заявило про нібито збиття 99 дронів

У Муромі Владімірської області РФ вночі невідомі дрони атакували Муромський приладобудівний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Результат атаки поки що не відомий.

Муромський приладобудівний завод – спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ. Завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Завод розташований на південних околицях міста Муром, за 120 кілометрів від Владіміра, понад 270 кілометрів від Москви, а також понад 660 ккілометрів від українського кордону.



Загалом міноборони РФ заявило про нібито збиття 99 дронів.

Внаслідок атаки план «килим» вводили в аеропортах Калуги, Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова.

Нагадаємо, у ніч на 27 травня вибухи пролунали над містами Новомосковськ та Вузлова Тульської області. Також було гучно і у Воронезькій області.