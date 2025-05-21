У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА рухаються в бік Харкова

У ніч на 21 травня у Харкові прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

Близько другої години ночі містяни почули перші вибухи. Наразі відомо, що вибухи не вщухають. Російські ударні дрони атакують Харків.

Українські протиповітряники збивають ворожі цілі.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські терористи атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів – це рекордна кількість.

Дрони запускали із Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБ, також використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

20 травня станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.