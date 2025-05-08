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Ексдиректор ЦРУ Петреус назвав «абсолютно вбивчу зброю» українців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ексдиректор ЦРУ Петреус назвав «абсолютно вбивчу зброю» українців
Петреус: Українці мають безпілотні системи, включаючи дрони-самогубці – це справді летальна зброя
фото: Київський Безпековий Форум

Петреус відзначив, що українці продовжують утримувати лінію фронту, і в цьому контексті провідну роль відіграють інновації

Непілотовані авіаційні комплекси, які Україна активно використовує для стримування російської агресії, є потужною зброєю майбутнього – про це заявив генерал Девід Петреус, колишній командувач Центрального командування США (2008–2010) та директор ЦРУ (2011–2012), виступаючи на 17-му Київському безпековому форумі під гаслом «UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА». Захід організував Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Про це повідомляє «Главком».

За словами генерала, те, що сьогодні демонструє Україна в сфері інновацій, можна вважати найсучаснішим у світі. Він підкреслив, що йдеться саме про технології завтрашнього дня, які вже використовуються в бойових умовах.

Петреус відзначив, що українці продовжують утримувати лінію фронту, і в цьому контексті провідну роль відіграють інновації.

«Українці мають безпілотні системи, включаючи дрони-самогубці – це справді летальна зброя. Навіть бронетехніка не витримує їхнього удару», – наголосив він.

Генерал також зазначив, що мова йде не лише про ударні, а й про розвідувальні та морські дрони, які Україна застосовує для знищення ворожих цілей у Чорному морі. На його думку, саме в таких технологіях – майбутнє воєнних конфліктів.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. Як передає «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, дрони нібито атакували кілька регіонів одночасно, зокрема й столицю країни.

Жителі Липецької області повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили «червоний рівень» небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях. Основною ціллю, за твердженнями російської сторони, стала Москва та її передмістя. 

До слова, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляли, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

Теги: ЦРУ дрон технології зброя

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