Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка

Усі три БпЛА влучили в одне приміщення

У Сумах 18 квітня три російські безпілотники вдарили по об'єкту промисловості, внаслідок чого загинув чоловік. Як передає «Главком», про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар та голова Сумської РДА Михайло Мельник.

Так за інформацією Мельника, пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.

Усі три БпЛА влучили в одне приміщення. Будівля пошкоджена, зруйновано дах.

❗️Суми. Загинула людина внаслідок російського обстрілу, - ДСНС



Частково зруйнована будівля об’єкта цивільної інфраструктури.



Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого, ще одна людина травмувалася. pic.twitter.com/NuWQKx7oDy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025

Це були безпілотники типу «шахед», уточнив в.о. міського голови Артем Кобзар.

На місці працюють відповідні служби. Три вибухи у Сумах пролунали близько 05:00.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова.

По місту було завдано удару балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі – постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.

«Дуже сильні руйнування, касетні заряди розірвалися в повітрі», - Терехов про ранкову атаку на Харків pic.twitter.com/EfQSM67ec0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025

До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.