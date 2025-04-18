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Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка
Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою
фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

Усі три БпЛА влучили в одне приміщення

У Сумах 18 квітня три російські безпілотники вдарили по об'єкту промисловості, внаслідок чого загинув чоловік. Як передає «Главком», про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар та голова Сумської РДА Михайло Мельник.

Так за інформацією Мельника, пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.

Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка фото 1
фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

Усі три БпЛА влучили в одне приміщення. Будівля пошкоджена, зруйновано дах.

Це були безпілотники типу «шахед», уточнив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка фото 2
фото: facebook.com/mykhailo.melnyk
Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка фото 3
фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

На місці працюють відповідні служби. Три вибухи у Сумах пролунали близько 05:00.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова.

По місту було завдано удару балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі – постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть. 

До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.

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Теги: Суми дрон

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