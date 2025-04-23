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Розробник сервісу ChatGPT може купити браузер Chrome

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Розробник сервісу ChatGPT може купити браузер Chrome
OpenAI купив би Google Chrome за нагоди
фото із відкритих джерел

Компанія OpenAI зацікавлена у покупці браузера Chrome від Google

Розробник сервісу ChatGPT компанія OpenAI зацікавлена ​​у покупці браузера Chrome, що належить Google. Як передає «Главком» про це повідомило агентство Bloomberg.

«Так, ми були б зацікавлені, так само як і багато інших», – наводить агентство слова Ніка Тарлі, який відповідає в OpenAI за ChatGPT.

Тарлі зазначив, що в даний час для Chrome доступне розширення ChatGPT, однак у разі можливої ​​покупки OpenAI браузера від Google можна було б здійснити глибшу інтеграцію чат-бота в Chrome.

Раніше Мін'юст США звернувся до суду з вимогою Google відмовитися від володіння браузером і заборонити укладати контракти з іншими компаніями з приводу використання пошукової системи технологічного гіганта в їхній продукції. Американський уряд прагне позбавити Google статусу монополіста, який, на думку влади, заважає потенційним конкурентам «керувати значною часткою пошуку в Інтернеті».

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI працює над власною соціальною мережею, схожою на X, яка працюватиме разом із ChatGPT. Незрозуміло, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окрему програму чи інтегрувати її в ChatGPT.

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Теги: Google технології штучний інтелект Chrome

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