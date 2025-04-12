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Кількість запущених Росією дронів за рік зросла у вісім разів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Кількість запущених Росією дронів за рік зросла у вісім разів
Збитий українськими силами ППО шахед
фото з відкритих джерел

З початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів

Кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані War Infographics, передає «Главком».

Зазначається, що з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів.

А у 2024 році, за то же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

Зараз 95% Україна збиває або знешкоджує за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Кількість запущених Росією дронів за рік зросла у вісім разів фото 1

Нагадаємо, що сьогодні в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти

Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.

Загалом у ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

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Теги: дрон безпілотник війна росія Україна

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