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Черкащина під масованою атакою дронів: чутно вибухи, працює ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Черкащина під масованою атакою дронів: чутно вибухи, працює ППО
Кількість дронів, які атакували Черкаський район наразі невідома
фото ілюстративне з відкритих джерел

Протягом трьох годин Черкаський район перебуває під масованою атакою безпілотників

Черкащина від ранку 28 квітня перебуває під масштабною атакою безпілотників. Як передає «Главком», про це повідомляє голова ОВА Ігор Табурець.

Так, повітряна тривога у Черкаському районі була оголошена ще о 7:10 ранку. Починаючи з восьмої години безпілотники постійно фіксуються навколо обласного центру, та біля Чигирина, Сміли, Канева.

«Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Значна кількість у нашому напрямку», – зранку попередив Табурець.

Згодом жителі Черкас почали повідомляти про роботу ППО та вибухи, які лунають протягом останніх двох годин. У деяких місцях помітно дим.

«Черкаси. Уважно, атака БпЛА триває», – написав голова ОВА о 11:54.

Наразі про наслідки атаки не повідомляється.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

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Теги: війна дрон Черкаси

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