Дрони атакували Муром у РФ: спалахнула пожежа (відео)

Місцеві жителі повідомляють, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома

У ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Володимирської області Олександра Авдєєва.

«Велика пожежа на підприємстві в Муромі. Горить складське приміщення. Площа загоряння – 360 кв. м. За попередніми даними, жертв, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, причиною пожежі стало падіння безпілотника. Зафіксовано «приліт» кількох дронів. Авдєєв зазначив, що їх було придушено засобами радіоелектронної боротьби.

«Безпілотна техніка пошкодила дві будівлі: в одній, як раніше говорилося, сталася пожежа, її локалізовано. Друга постраждала незначно, минулося без загорянь, там теж працюють фахівці», – сказав губернатор.

Місцеві жителі повідомляють, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

Росавіація близько 6:00 повідомила про тимчасові обмеження у роботі аеропортів «Іваново», «Нижній Новгород» та «Ярославль». Таке рішення ухвалили для «забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден». Аеропорти тимчасово не приймали і не відправляли авіарейси. Через годину обмеження були скасовані.

Нагадаємо, що 28 квітня у Новоросійську лунали гучні вибухи. Сталася масштабна пожежа.

Також у кількох районах Москви у понеділок, 28 квітня, було чутно сигнал повітряної тривоги. Сирени спрацювали одночасно в різних частинах міста.