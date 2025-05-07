Може бути місяць під водою: Китай запустив перший у світі підводний безпілотник із ШІ

Дослідницький дрон «Синій кит», оснащений штучним інтелектом, буде введено в експлуатацію у 2026 році

Китай розпочав експлуатацію підводного безпілотника зі штучним інтелектом. У китайському Чжухаї відбулася презентація Blue Whale («Синій кит») – першого у світі високошвидкісного безпілотного підводного апарату нового типу. Дрон має довжину 11 метрів і масою понад 10 тонн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

«Синій кит» – передовий високошвидкісний безпілотний підводний апарат

Китайські інженери спустили на воду високошвидкісний підводний безпілотник Blue Whale, який може працювати автономно в дуже складних океанських умовах. За даними видання, дрон «Синій кит» здатний розвивати швидкість на поверхні води до 36 вузлів (тобто 66 км/год), а також занурюватися під воду, щоб уникнути екстремальних погодних умов, таких як тайфуни. Залишатися під водою у статичному стані може більше місяця.

Як працює безпілотник

Впроваджена на борту дрона ІТ-система прийняття рішень, заснована на штучному інтелекті (ШІ), використовує алгоритми глибокого навчання. Ця обставина, за словами головного інженера проекту підводного безпілотника Ву Госонга, дозволяє втричі підвищити продуктивність у важких океанічних умовах порівняно з традиційним управлінням.

За словами члена Китайської академії наук Чень Дака, запуск «Синього кита» став віхою у незалежних інноваціях Китаю в галузі морської науки. Після завершення будівництва апарат пройде серію випробувань у портових водах та відкритому морі. Очікується, що судно буде введено в експлуатацію у 2026 році.

Експлуатація «Синього кита»

Серед можливих галузей застосування підводного безпілотника – метеорологія, підводне картографування, фотографія, відбір проб води та перевірки інфраструктури, наприклад, під час обслуговування підводних кабелів. Головний інженер проєкту підводного судна Ву Госонг підкреслив, що «Синій кит» може розміщувати метеорологічні ракети та датчики поблизу епіцентрів тайфунів для збору критично важливих даних про атмосферу та океан.

Раніше китайські безпілотники вперше отримали потужний лазер, що може розрізати метал. Дослідники з Національного університету оборонних технологій Народно-визвольної армії Китаю винайшли невеликий та легкий перенаправляючий пристрій, який дозволяє безпілотникам приймати потужні лазерні промені із землі та відбивати їх.