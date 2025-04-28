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Ілон Маск назвав професію, яку через п'ять років замінять роботи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ілон Маск назвав професію, яку через п'ять років замінять роботи
Маск вірить у роботів більше, ніж у звичайних хірургів
фото із відкритих джерел

Ілон Маск вважає, що роботи можуть перевершити найкращих хірургів

Роботи вже за п'ять років зможуть перевершити найкращих хірургів з якості проведення медичних операцій. Як повідомляє «Главком» таку думку висловив голова Департаменту державної ефективності США (DOGE) Ілон Маск.

«Роботи обійдуть хороших хірургів протягом кількох років і найкращих хірургів приблизно через п'ять років», – написав мільярдер у соцмережі X.

Бізнесмен зазначив, що його компанія Neuralink була змушена використовувати роботів для вживлення електродів у мозок, оскільки людські руки не здатні здійснити подібну операцію з необхідною швидкістю та точністю.

Раніше співзасновник Microsoft і мільярдер-філантроп Білл Гейтс заявив, що протягом 10 років штучний інтелект замінить багатьох лікарів та вчителів.

До слова, Ілон Маск анонсував створення армії роботів. До кінця 2025 року Маск планує випустити 5 тис. роботів Optimus

Раніше генеральний директор Tesla та глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією. 

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Теги: здоров'я лікар технології Ілон Маск робототехніка соцмережі

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