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Ексміністр екології розповів, у якому стані перебуває ядерний потенціал Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ексміністр екології розповів, у якому стані перебуває ядерний потенціал Росії
За словами Юрія Костенка, Росія досі використовує український уран для виробництва ядерного палива, яке продає, зокрема, західним країнам
фото: скріншот із відео

За словами Юрія Костенка, через брак фінансування Росія втрачає спроможності ядерної тріади

Росія поступово втрачає ядерну перевагу, яку мала за часів СРСР, а її здатність застосувати стратегічні озброєння викликає запитання. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю YouTube-каналу «Думай» висловив колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, народний депутат п’яти скликань Юрій Костенко.  

За словами Юрія Костенка, деградація російського ядерного потенціалу почалася у 2006 році. Він пов’язує це з нестачею фінансування для підтримки ядерної тріади – стратегічних ракетних комплексів наземного базування, атомних підводних човнів та стратегічної авіації.

«Після розпаду Радянського Союзу криза, яка охопила Російську Федерацію, змусила суттєво скорочувати витрати на підтримку ядерного потенціалу. І з 2006 року почалася стрімка його деградація», – заявив ексміністр.

Костенко стверджує, що на початку 2010–2015 років Росія вже втратила ядерний паритет зі Сполученими Штатами. За його оцінкою, проблеми стосуються передусім ракетних носіїв, шахтних пускових установок і підводного ядерного флоту. Зокрема, він пов’язує деградацію флоту зі скороченням навчань і виходів на бойове патрулювання.

Як приклад переваги США Костенко навів реакцію Росії на погрози ядерною зброєю. За його словами, після заяви Дмитра Медведєва президент США Дональд Трамп пригрозив наблизити американські атомні підводні човни до Росії, після чого російська сторона припинила цю риторику.

«На сьогоднішній день, як ці аналітичні центри свідчать, паритетності між Росією і США вже немає. Ніхто не знає якості і чи злетять ракети, які в шахтах, – я маю на увазі російські, – коли буде, наприклад, дана команда на їхній старт. От у чому проблема саме російського ядерного потенціалу», – сказав Костенко.

Окремо ексміністр розповів про свій досвід переговорів щодо ядерного роззброєння України. У 1992–1993 роках він очолював урядову делегацію України на переговорах із Російською Федерацією, а в парламенті керував робочою групою, яка займалася стратегією ядерного роззброєння.

За його словами, він був єдиним цивільним, якого російська сторона допустила на підприємство з виробництва тактичної ядерної зброї «Свердлов-45» на Уралі. Там він дізнався, що 68% інженерно-технічного персоналу підприємства становили етнічні українці.

Костенко також заявив, що українські фахівці повідомили йому: ядерні боєголовки, які Україна передавала Росії, не завжди знищували повністю. За його словами, утилізували корпуси боєголовок, тоді як уран і плутоній могли використовувати повторно для виробництва інших видів ядерного озброєння або переробляти на ядерне паливо.

Костенко додав, що Росія досі використовує український уран для виробництва ядерного палива, яке продає, зокрема, західним країнам.

Раніше колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Юрій Костенко заявив, що російські ударні безпілотники та ракети нібито містять елементи, характерні для так званої брудної бомби. За його словами, після падіння таких боєприпасів радіаційний фон може суттєво підвищуватися.

Нагадаємо, Юрій Костенко опублікував на «Главкомі» авторську колонку, присвячену обставинам втрати Україною ядерного арсеналу. У ній він розкритикував рішення про роззброєння та пояснив роль Верховної Ради в цьому процесі.

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Теги: росія Україна озброєння ядерне паливо

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