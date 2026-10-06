У РФ злетіли продажі роману Камю «Чума» на тлі інциденту в Іркутській області

Роман «Чума» (1947) являє собою свідчення очевидця, що пережив епідемію цієї хвороби

Найбільше роман «Чума» купували в Москві та Підмосков’ї

Продажі роману Альбера Камю «Чума» у Росії за останній тиждень зросли на 86% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«За останній тиждень продажі книги Альбера Камю «Чума» збільшилися на 86% порівняно з минулим роком», – розповіли представники «Читай-місто».

Роман «Чума» (1947) являє собою свідчення очевидця, що пережив епідемію цієї хвороби: оповідь ведеться від імені доктора Бернара Ріє, який керував протичумними заходами в зараженому місті Оран, де спалахнула епідемія чуми. Але батьки міста, приховуючи правду, роблять всіх жителів заручниками страшної драми. «Окупація» міста чумою, опір їй, підпорядкування огидному ворогові — все це змушує згадати про трагічні події у Франції періоду фашистської окупації.

Найбільше роман купували в Москві та Підмосков’ї, далі йдуть Челябінська, Воронезька та Іркутська області, а також Красноярський край. Зауважимо, що це сталося на тлі повідомлень про ймовірний випадок чуми в Іркутській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іркутській області Росії після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту госпіталізували 189 людей, які контактували з нею. Загалом було встановлено 197 потенційних контактних осіб. Російські медіа повідомляли, що жінка померла від легеневої чуми, однак офіційно цю інформацію російська влада не підтвердила.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник Білого дому заявив, що Вашингтон оцінює ситуацію та можливі варіанти дій.

Також державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми.

Як повідомлялося, сибірська протичумна лабораторія, де нещодавно стався резонансний інцидент, могла займатися розробкою вакцини від чуми для російських військовослужбовців. Таке припущення висловив професор кафедри мікробного патогенезу Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Брендан Рен.