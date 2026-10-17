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Путін наказав зробити українські міста непридатними для життя – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін наказав зробити українські міста непридатними для життя – The Guardian
Росія дедалі більше переходить до стратегії «покарання населення України у великих містах» – у міру того, як лінії фронту застигли
фото з відкритих джерел

Видання оприлюднило документ російських аналітичних служб, у якому розписано стратегію знищення енергомережі та комунальної інфраструктури України

Минулого тижня президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив «енергетичне перемир’я» між Москвою та Києвом. Однак Росія продовжила свої методичні та руйнівні удари по українській енергосистемі. Це частина стратегії, яка має покарати населення України та підштовхнути країну до капітуляції, пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, потенційні цілі цієї російської кампанії, яку, за заявою української розвідки, перехопили минулого місяця, варіюються від «погіршення якості життя» українців через відключення електроенергії до повного відключення водопостачання.

The Guardian приховав деякі конкретні деталі військової оцінки на прохання українського Міністерства енергетики, адже вони можуть допомогти Росії в подальших ударах по країні.

«Це два великі документи – написані дуже холоднокровно й дуже чітко, з таблицями, у яких вказано кількість зброї, необхідної для знищення кожного об’єкта, – заявив минулого місяця міністр енергетики України Денис Шмигаль. – Типи зброї варіюються від балістичних ракет до реактивних і звичайних дронів. Ми розуміємо, як вони діятимуть».

У документі перелічено вразливі цілі української енергосистеми

Цей секретний план, який, за словами чиновників, був перехоплений українською розвідкою, ставить перед собою кілька цілей. Це знищення генерації електроенергії, систем опалення, водопостачання та каналізації – таким чином, щоб життя в українських містах стало нестерпним. Знищення лише однієї електрогенерації, як зазначено в документі, призведе до «значного зниження якості життя населення».

Для цього в документі визначається кількість зброї, яку потрібно виділити – це реактивні дрони «Герань 4/5», а також гіперзвукові та крилаті ракети – щоб знищити ключову інфраструктуру. Це ТЕС, підстанції, водонасосні станції та багато іншого.

Розглядаючи удари по основі українських систем водопостачання, каналізації та опалення – документ зазначає, що це спричинить «масштабну кризу комунальної інфраструктури».

Кілька європейських чиновників, ознайомлених із документом, зазначили, що його, найімовірніше, підготували аналітичні підрозділи, пов’язані з російськими військовими чи спецслужбами. За їхніми словами, копії документа поширювалися в Україні й у попередні роки.

Цього року, однак, Росія, схоже, втілює ці плани в життя. Нещодавно, наприклад, російські удари влучили у три великі електростанції в Київській області – ТЕЦ-4 і ТЕЦ-5, а також Трипольську ТЕС у Київській області. А також по великій електричній підстанції, яка передає електроенергію з двох головних атомних електростанцій країни до столиці.

Ці об’єкти, а також інші підстанції, що входять до складу «Київського енергокільця», яке допомагає доставляти електроенергію з усієї країни до столиці, – всі стали мішенями російського удару. Якщо план вдасться – це може загрожувати гуманітарною катастрофою в місті з населенням у три мільйони людей.

Це може знищити понад 90% електроенергії, яка запланована для Києва на кожну зиму, прогнозується в документі. А це занурить місто в темряву й холод. За прогнозами експертів, за найгіршого сценарію відключення електроенергії можуть тривати до 20 годин на добу – доки не буде відновлено пошкоджене обладнання.

Для Кремля це не випадковість

Росія дедалі більше переходить до стратегії «покарання населення України у великих містах» – у міру того, як лінії фронту застигли.

«Торік ми справді були на межі, – заявив український політолог Володимир Фесенко. – Але цього року ризик буде ще більшим – тому план [щодо атаки на українську інфраструктуру] виглядає реалістичним. Є дуже висока ймовірність того, що Росія спробує зламати нас цієї зими».

Якщо раніше Кремль ще вірив у можливість чистої військової перемоги, то зараз він, можливо, вже не вважає це можливим – і зосереджується на знищенні решти української інфраструктури, а не на спробах її захопити.

Нагадаємо, російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну. 

 

Заява російського військового керівництва фактично підтверджує намір Москви продовжувати удари по критичній інфраструктурі України. Енергетичні об’єкти забезпечують електропостачання та роботу промисловості, а мости стратегічного значення використовуються для транспортного сполучення й логістики.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час так званого енергетичного перемир’я між Україною та Росією порушення нібито були з обох боків. Так він прокоментував російські обстріли України після оголошення про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Теги: відключення опалення документи Володимир Фесенко президент водопостачання місто населення Денис Шмигаль росія

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