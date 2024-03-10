Головнокомандувач російського флоту позбувся посади
На місце Євменова призначено адмірала Олександра Мойсеєва
У Росії відправили у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова. Про це інформують російські ЗМІ.
Повідомляється, що на місце Євменова призначено адмірала Олександра Мойсеєва, який раніше командував Північним флотом.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».
«Знищено ворожий корабель «Серґій Котов». У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Серґій Котов», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.
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