Головнокомандувач російського флоту позбувся посади

На місце Євменова призначено адмірала Олександра Мойсеєва

У Росії відправили у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова. Про це інформують російські ЗМІ.

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Повідомляється, що на місце Євменова призначено адмірала Олександра Мойсеєва, який раніше командував Північним флотом.

Адмірал Олександр Мойсеєв фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».

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«Знищено ворожий корабель «Серґій Котов». У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Серґій Котов», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.