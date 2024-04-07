В очікуванні «великого наступу Путіна». Воєнний експерт розповів, коли і де він може розпочатися

Аналітик: Щодо наступу в травні-червні, то з огляду на можливості росіян, це неможливо

«Наступальні дії противника тривають на семи напрямках з жовтня минулого року»

Наступальні дії армії РФ будуть зосереджені для виходу на кордони Донецької та Луганської областей, адже російський наступ завжди орієнтований на досягнення політичних завдань. Таку думку висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у матеріалі «Главкому»

За словама експерта, основними напрямками будуть ті, що і є зараз, – це просування до Краматорська і Вугледара, тобто північ і південь Донбасу. Всі сили, які зараз накопичуються і формуються, кидаються на ці дві ділянки.

«Третя ділянка, яка зависла, – це Куп'янський напрямок, де стоїть угрупування у 80 тис., яке так само готове діяти. Плюс ситуація на півдні (Роботине, Вербове), де йдеться про вирівнювання лінії фронту. Всі інші напрямки, крім названих, відомі, і там різка динаміка можлива хіба що за рахунок виснаження наших сил через брак особового складу і артилерії», – зауважив експерт.

На думку Згурця, всі ресурси, що росіяни накопичують, йдуть на поповнення втрат і на формування окремих нових формувань. Водночас, формування нових структур ускладнене нестачею і особового складу, і техніки. Аналітик вважає, що навіть за умови оголошення нової мобілізації у Росії за межами тих показників, що є зараз, то якась суттєва активізація можлива лише десь місяців за три.

«Щодо наступу в травні-червні, то з огляду на можливості росіян накопичити сили на окремому напрямку впродовж цього часу, це неможливо. Ймовірно, президент, коли про це говорив, використовував ці оцінки як тиск на західних політиків щодо пришвидшення допомоги», – пояснює фахівець.

Сергій Згурець акцентує увагу: з жовтня минулого року тривають наступальні дії противника на семи напрямках, вони нікуди не поділися, просто інтенсивність на різних напрямках збільшувалася чи зменшувалася.

«За цей час просування ворога в зоні Авдіївки на захід становило шість кілометрів. Тобто 80 тисяч особового складу за цей час спромоглися витіснити нашу оборону на шість кілометрів вглиб нашої території. І тепер ми говоримо про якісь нові напрямки, які мають відкриватися з більшою потужністю?», – підкреслює експерт.

На думку аналітика, небезпека для Сум, Харкова чи Києва є лише за умови, що показники російського складу мають вимірюватися від 100 тис. плюс військових зібраних на окремій ділянці. Експерти вважають такий розвиток подій неможливим.

Окремо військові оглядачі спостерігатимуть за новим призовом, де планується призвати 150 тис. особового складу.

«Це означає, що 150 тис. з тих строковиків, що вже відслужили, можна, в принципі, умовити підписати контракти, і мати ще 150 тисяч особового складу. Це якщо брати максимально. Тепер треба дивитися, куди цей особовий склад подінеться і спостерігати за темпом формування нових 16 бригад, 14 дивізій і тих двох загальновійськових армій, про створення яких оголосив Шойгу», – зауважив аналітик.

Сергій Згурець додав: якщо 100 тис. строковиків, які завершили службу цієї весни, введуть у склад наявних структур, на це все одно знадобиться до двох місяців. Адже темпи забезпечення нових бригад бронетехнікою та артилерією відстають.

Нагадаємо, російські військові готують новий наступ на травень-червень 2024 року. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.