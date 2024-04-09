Обшуки в Україні та Польщі: НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами

НАБУ провело обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами

Слідство досліджує ланцюг постачання іноземного озброєння

Працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 — лютому 2023 років. Про це повідомляє НАБУ.

У межах розслідування українські правоохоронці співпрацювали з Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами столичного управління поліції Польщі.

Зазначається, що слідство досліджує ланцюг постачання іноземного озброєння та перевіряє інформацію про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

Детективи НАБУ використають зібрані докази для надання правової оцінки діям посадовців, розслідування триває.

У НАБУ додали, що чинне керівництво Міноборони України активно сприяє у розслідуванні кримінального провадження.

Як повідомлялося, при Міністерстві оборони України створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні. Також Міноборони розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів.