Головна Країна Політика
search button user button menu button

Обшуки в Україні та Польщі: НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Обшуки в Україні та Польщі: НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами
НАБУ провело обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами
фото НАБУ, Facebook

Слідство досліджує ланцюг постачання іноземного озброєння

Працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 — лютому 2023 років. Про це повідомляє НАБУ.

У межах розслідування українські правоохоронці співпрацювали з Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами столичного управління поліції Польщі.

Зазначається, що слідство досліджує ланцюг постачання іноземного озброєння та перевіряє інформацію про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

Читайте також: «Справа Гринкевичів». ДБР змінило статус Міноборони заднім числом?

Детективи НАБУ використають зібрані докази для надання правової оцінки діям посадовців, розслідування триває.

У НАБУ додали, що чинне керівництво Міноборони України активно сприяє у розслідуванні кримінального провадження.

Як повідомлялося, при Міністерстві оборони України створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України.

Читайте також: Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні. Також Міноборони розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів.

Теги: НАБУ Міноборони слідство держзакупівлі розслідування озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Погорілий: На зміну мему «британські вчені» прийшла «британська розвідка»
Роман Погорілий: На зміну мему «британські вчені» прийшла «британська розвідка» Інтерв’ю
18 березня, 14:55
Алла Барановська і Микола Тищенко в Ужгороді в лютому цього року через місяць після розлучення
Фіктивне розлучення? Тищенко та Барановська разом гуляли в Ужгороді
15 березня, 15:17
Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву
Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти
16 березня, 01:55
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
17 березня, 04:50
База НАТО матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км
В одній із країн ЄС розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО
18 березня, 07:49
Домовленість між Францією, Україною та Данією дозволить швидко доставити 78 САУ Caesar нашій країні
Франція передасть Україні майже 80 артилерійських установок Caesar
26 березня, 21:58
За безперебійні поставки ракетного озброєння угрупованням Росії, підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку
СБУ повідомила про підозру директору заводу РФ, який виробляє ракети для ударів по Україні
2 квiтня, 16:25
Техніка, яку Білорусі надала Росія, потребує серйозного ремонту та також непридатна для бою
«Лукашенку немає чим воювати, його техніка – це купа брухту» – польський генерал
4 квiтня, 16:49
Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень
ЗСУ за добу відбили понад 50 атак росіян – Генштаб
Сьогодні, 07:35

Політика

Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову
Обшуки в Україні та Польщі: НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами
Обшуки в Україні та Польщі: НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами
Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів
Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів
Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список
Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
14K
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
12K
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
11K
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
8115
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
7839
Командувач Сухопутних військ відреагував на цькування працівників ТЦК

Новини

«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03
Удари по українській енергетиці. Гендиректор ДТЕК пояснив новий задум росіян
Сьогодні, 08:47
Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua