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У Медичних силах ЗСУ – новий командувач: що про нього відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Медичних силах ЗСУ – новий командувач: що про нього відомо
Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук
фото: Офіс президента

Анатолій Казмірчук – заслужений лікар України, доктор медичних наук

За поданням міністра оборони президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві. 

53-річний Анатолій Казмірчук – заслужений лікар України, доктор медичних наук, родом із села Шевченкове Хмільницького району Вінницької області.

Він навчався на факультеті підготовки лікарів для Військово-морського флоту Військово-медичної академії імені С. М. Кірова. З 1993 по 1996 рік був слухачем факультету підготовки військових лікарів Української військово-медичної академії. Після закінчення став начальником відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України.

Також був терапевтом Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

А 23 липня 2012 року наказом Міністра оборони України Казмірчука призначено начальником Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ».

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, чому зробив подання президенту України щодо заміни командувача Медичних сил ЗСУ.

Як відомо, 13 листопада низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ. Йшлося про звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.

Теги: міністр Міноборони лікар Володимир Зеленський президент госпіталь звільнення Рустем Умєров

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