День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні не дозволяється працювати після заходу сонця
17 березня, День мобілізаційного працівника в Україні, День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні, Останній день Масниці. Віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія.
День мобілізаційного працівника в Україні
Щорічно 17 березня Україна відзначає професійне національне свято – День мобілізаційного працівника (День військкоматів).
Подію започатковано 22 серпня 2000 року. Спочатку дата святкування була 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління у 1993 році. У 2016 році день свята змінили у зв’язку з першою масштабною мобілізацією, яка відбулась саме 17 березня на початку російської агресії (2014 рік).
День мобілізаційного працівника має за мету висловити подяку за важливу й відповідальну працю – організацію мобілізації, комплектування військ тощо.
День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
Щорічно третьої неділі березня Україна відзначає День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Професійну подію започаткував Леонід Кравчук 15 лютого 1994 року.
Свято має за мету підвищення ініціативи робітників та подяку за старанну й кропітку щоденну працю.
Останній день Масниці
Останній день Масниці у 2024 році відзначається 17 березня. На наступний день починається Великий піст. В цей день дозволяється вживати продукти з молока та яєць. В останній день Масниці заведено просити прощення у всіх, це так звана, Прощена неділя.
Яке сьогодні релігійне свято
17 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Олексія. Він народився в IV столітті в знатній римській родині. Якось у храмі під час богослужіння йому привиділося, що ховають його матір. Він почав невпинно молитися, щоб випросити у Господа її життя. Олексій також відмовився від багатства та щасливого майбутнього, а у вечір свого весілля покинув рідну домівку і став жебракувати. 17 років він провів у місті Едеса, де просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії. Люди почали приходити до нього за мудрістю, а тому він покинув поселення і на кораблі повернувся до Риму. Він осів біля батьківського дому, але його батьки не впізнали сина і годували його 17 років, як жебрака. Тільки після смерті преподобного, вони зрозуміли, хто був біля них.
Що не можна робити цього дня
- Не можна рубати березу.
- Не дозволяється працювати після заходу сонця.
- Забороняється лаятися і лихословити.
Народні прикмети і традиції
- Багато води талої до достатку сіна;
- Бджоли вперше вилетіли – буде багато меду;
- Сніг чи дощ – буде великий урожай фруктів та овочів;
- Журавлі повернулися додому – вже остаточно потепліє.
Пам’ятні події 17 березня
- 45 рік до н. е. – відбувається битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці;
- 1521 рік – Фернан Магеллан відкриває Філіппіни;
- 1674 рік – Івана Самойловича проголошують гетьманом «обох берегів Дніпра»;
- 1804 рік – у Веймарі відбувається прем'єра драми Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль»;
- 1830 рік – у Варшаві відбувається дебют Фредеріка Шопена;
- 1845 рік – англієць Стівен Перрі отримує патент на еластичний бинт;
- 1861 рік – відбувається об'єднання Італії;
- 1899 рік – публікують класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!;
- 1917 рік – у Києві створюютьи Українську Центральну Раду;
- 1930 рік – Американського мафіозі Аль Капоне випускають на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;
- 1939 рік – в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстрілюють від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;
- 1943 рік – Трагедія села Ремель – один із найбільших воєнних злочинів на території України;
- 1948 рік – Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписують Брюсельський пакт – попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);
- 1950 рік – у США оголошують про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію;
- 1951 рік – Українська Повстанська Армія (УПА) закликає США допомогти їй у боротьбі з СРСР;
- 1959 рік – 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втікає із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);
- 1960 рік – у Японії вперше у світі надходять у продаж різнокольорові фломастери;
- 1966 рік – американська субмарина Олвін (Alvin) знаходитьу Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;
- 1972 рік – у Києві створюють Інститут книги та друкарства;
- 1995 рік – Верховна Рада України скасовує посаду президента Криму;
- 1995 рік – вперше в етер виходить Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV;
- 1999 рік – з Міжнародного Олімпійського Комітету виключають 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад;
- 1999 рік – розпочинається виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;
- 2000 рік – в Уганді близько тисячі членів релігійної секти «Заповіді Божі» спалюють себе у своїй церкві.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.
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