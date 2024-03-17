День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня

Сьогодні не дозволяється працювати після заходу сонця

17 березня, День мобілізаційного працівника в Україні, День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні, Останній день Масниці. Віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія.

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День мобілізаційного працівника в Україні

Щорічно 17 березня Україна відзначає професійне національне свято – День мобілізаційного працівника (День військкоматів).

Подію започатковано 22 серпня 2000 року. Спочатку дата святкування була 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління у 1993 році. У 2016 році день свята змінили у зв’язку з першою масштабною мобілізацією, яка відбулась саме 17 березня на початку російської агресії (2014 рік).

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День мобілізаційного працівника має за мету висловити подяку за важливу й відповідальну працю – організацію мобілізації, комплектування військ тощо.

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Щорічно третьої неділі березня Україна відзначає День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Професійну подію започаткував Леонід Кравчук 15 лютого 1994 року.

Свято має за мету підвищення ініціативи робітників та подяку за старанну й кропітку щоденну працю.

Останній день Масниці

Останній день Масниці у 2024 році відзначається 17 березня. На наступний день починається Великий піст. В цей день дозволяється вживати продукти з молока та яєць. В останній день Масниці заведено просити прощення у всіх, це так звана, Прощена неділя.

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Яке сьогодні релігійне свято

17 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Олексія. Він народився в IV столітті в знатній римській родині. Якось у храмі під час богослужіння йому привиділося, що ховають його матір. Він почав невпинно молитися, щоб випросити у Господа її життя. Олексій також відмовився від багатства та щасливого майбутнього, а у вечір свого весілля покинув рідну домівку і став жебракувати. 17 років він провів у місті Едеса, де просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії. Люди почали приходити до нього за мудрістю, а тому він покинув поселення і на кораблі повернувся до Риму. Він осів біля батьківського дому, але його батьки не впізнали сина і годували його 17 років, як жебрака. Тільки після смерті преподобного, вони зрозуміли, хто був біля них.

Що не можна робити цього дня

Не можна рубати березу.

Не дозволяється працювати після заходу сонця.

Забороняється лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції

Багато води талої до достатку сіна;

Бджоли вперше вилетіли – буде багато меду;

Сніг чи дощ – буде великий урожай фруктів та овочів;

Журавлі повернулися додому – вже остаточно потепліє.

Пам’ятні події 17 березня

45 рік до н. е. – відбувається битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці;

1521 рік – Фернан Магеллан відкриває Філіппіни;

1674 рік – Івана Самойловича проголошують гетьманом «обох берегів Дніпра»;

1804 рік – у Веймарі відбувається прем'єра драми Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль»;

1830 рік – у Варшаві відбувається дебют Фредеріка Шопена;

1845 рік – англієць Стівен Перрі отримує патент на еластичний бинт;

1861 рік – відбувається об'єднання Італії;

1899 рік – публікують класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!;

1917 рік – у Києві створюютьи Українську Центральну Раду;

1930 рік – Американського мафіозі Аль Капоне випускають на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;

1939 рік – в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстрілюють від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;

1943 рік – Трагедія села Ремель – один із найбільших воєнних злочинів на території України;

1948 рік – Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписують Брюсельський пакт – попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);

1950 рік – у США оголошують про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію;

1951 рік – Українська Повстанська Армія (УПА) закликає США допомогти їй у боротьбі з СРСР;

1959 рік – 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втікає із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);

1960 рік – у Японії вперше у світі надходять у продаж різнокольорові фломастери;

1966 рік – американська субмарина Олвін (Alvin) знаходитьу Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;

1972 рік – у Києві створюють Інститут книги та друкарства;

1995 рік – Верховна Рада України скасовує посаду президента Криму;

1995 рік – вперше в етер виходить Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV;

1999 рік – з Міжнародного Олімпійського Комітету виключають 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад;

1999 рік – розпочинається виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;

2000 рік – в Уганді близько тисячі членів релігійної секти «Заповіді Божі» спалюють себе у своїй церкві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.