Головна Новини
search button user button menu button

День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
17 березня – День мобілізаційного працівника в Україні
фото з відкритих джерел

Сьогодні не дозволяється працювати після заходу сонця

17 березня, День мобілізаційного працівника в Україні, День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні, Останній день Масниці. Віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія. 

День мобілізаційного працівника в Україні

День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня фото 1

Щорічно 17 березня Україна відзначає професійне національне свято – День мобілізаційного працівника (День військкоматів).

Подію започатковано 22 серпня 2000 року. Спочатку дата святкування була 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління у 1993 році. У 2016 році день свята змінили у зв’язку з першою масштабною мобілізацією, яка відбулась саме 17 березня на початку російської агресії (2014 рік).

День мобілізаційного працівника має за мету висловити подяку за важливу й відповідальну працю – організацію мобілізації, комплектування військ тощо.

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня фото 2

Щорічно третьої неділі березня Україна відзначає День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Професійну подію започаткував Леонід Кравчук 15 лютого 1994 року.

Свято має за мету підвищення ініціативи робітників та подяку за старанну й кропітку щоденну працю.

Останній день Масниці

День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня фото 3

Останній день Масниці у 2024 році відзначається 17 березня. На наступний день починається Великий піст. В цей день дозволяється вживати продукти з молока та яєць. В останній день Масниці заведено просити прощення у всіх, це так звана, Прощена неділя.

Яке сьогодні релігійне свято

17 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Олексія. Він народився в IV столітті в знатній римській родині. Якось у храмі під час богослужіння йому привиділося, що ховають його матір. Він почав невпинно молитися, щоб випросити у Господа її життя. Олексій також відмовився від багатства та щасливого майбутнього, а у вечір свого весілля покинув рідну домівку і став жебракувати. 17 років він провів у місті Едеса, де просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії. Люди почали приходити до нього за мудрістю, а тому він покинув поселення і на кораблі повернувся до Риму. Він осів біля батьківського дому, але його батьки не впізнали сина і годували його 17 років, як жебрака. Тільки після смерті преподобного, вони зрозуміли, хто був біля них.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна рубати березу.
  • Не дозволяється працювати після заходу сонця.
  • Забороняється лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції

  • Багато води талої до достатку сіна;
  • Бджоли вперше вилетіли – буде багато меду;
  • Сніг чи дощ – буде великий урожай фруктів та овочів;
  • Журавлі повернулися додому – вже остаточно потепліє.

Пам’ятні події 17 березня

  • 45 рік до н. е. – відбувається битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці;
  • 1521 рік – Фернан Магеллан відкриває Філіппіни;
  • 1674 рік – Івана Самойловича проголошують гетьманом «обох берегів Дніпра»;
  • 1804 рік – у Веймарі відбувається прем'єра драми Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль»;
  • 1830 рік – у Варшаві відбувається дебют Фредеріка Шопена;
  • 1845 рік – англієць Стівен Перрі отримує патент на еластичний бинт;
  • 1861 рік – відбувається об'єднання Італії;
  • 1899 рік – публікують класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!;
  • 1917 рік – у Києві створюютьи Українську Центральну Раду;
  • 1930 рік – Американського мафіозі Аль Капоне випускають на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;
  • 1939 рік – в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстрілюють від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;
  • 1943 рік – Трагедія села Ремель – один із найбільших воєнних злочинів на території України;
  • 1948 рік – Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписують Брюсельський пакт – попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);
  • 1950 рік – у США оголошують про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію;
  • 1951 рік – Українська Повстанська Армія (УПА) закликає США допомогти їй у боротьбі з СРСР;
  • 1959 рік – 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втікає із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);
  • 1960 рік – у Японії вперше у світі надходять у продаж різнокольорові фломастери;
  • 1966 рік – американська субмарина Олвін (Alvin) знаходитьу Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;
  • 1972 рік – у Києві створюють Інститут книги та друкарства;
  • 1995 рік – Верховна Рада України скасовує посаду президента Криму;
  • 1995 рік – вперше в етер виходить Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV;
  • 1999 рік – з Міжнародного Олімпійського Комітету виключають 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад;
  • 1999 рік – розпочинається виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;
  • 2000 рік – в Уганді близько тисячі членів релігійної секти «Заповіді Божі» спалюють себе у своїй церкві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.

Теги: Верховна Рада армія Україна традиції ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
29 лютого, 05:50
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
1 березня, 00:50
У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро
Україна та Данія підписали безпекову угоду
23 лютого, 14:33
Буданов наголосив, що Путін хоче вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей
Буданов назвав найбільш проблемний напрямок на фронті
25 лютого, 16:51
22 лютого президент України Володимир З22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби
Новий законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, коли Рада повернеться до розгляду
1 березня, 09:25
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
4 березня, 06:55
Албанія не має власних винищувачів, тому повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція
Албанія відкрила оновлену авіабазу радянських часів для розміщення літаків НАТО
4 березня, 18:46
Коаліцію з розмінування України затвердили Литва і ще 20 країн
Ще одна країна ЄС приєдналася до коаліції з розмінування України
Вчора, 18:25
Голова італійського МЗС Антоніо Таяні вважає, що для НАТО «було б помилкою вводити війська в Україну»
Голова МЗС Італії прокоментував введення західних військ в Україну
Сьогодні, 13:36

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
14K
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
6204
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
4551
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
4515
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
4352
Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла

Новини

«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Сьогодні, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Сьогодні, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua