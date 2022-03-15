Росія готується застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні – Міноборони Великої Британії

РФ може вдатися до операції, щоб виправдати свої ж фейки

Атаку можуть використати як черговий привід для обґрунтування вторгнення

У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про ймовірну підготовку Росією спецоперації, щоб звинуватити Україну нібито в наявності хімічної або біологічної зброї та готовності її використовувати, і таким чином спробувати виправдати своє вторгнення і війну проти нашої країни. Про це йдеться на офіційній Twitter-сторінці британського оборонного відомства.

«Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в інсценованій операції», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, така операція може прийняти форму псевдо-нападу, інсценованого «виявлення» агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів про нібито плани України щодо застосування хім- або біозброї.

Нагадаємо, серед окупантів Росії виявлена присутність спеціалістів-хіміків, що може свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.

Раніше країна-агресорка поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Як повідомлялося, російські вчені-біологи звернулися до провідних ЗМІ країни-агресорки зі спростуванням фейків про начебто розробку на території України біологічної зброї.

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