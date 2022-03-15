  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Росія готується застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні – Міноборони Великої Британії

    РФ може вдатися до операції, щоб виправдати свої ж фейки - Росія готується застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні – Міноборони Великої Британії
    РФ може вдатися до операції, щоб виправдати свої ж фейки
    фото з відкритих джерел

    Атаку можуть використати як черговий привід для обґрунтування вторгнення

    У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про ймовірну підготовку Росією спецоперації, щоб звинуватити Україну нібито в наявності хімічної або біологічної зброї та готовності її використовувати, і таким чином спробувати виправдати своє вторгнення і війну проти нашої країни. Про це йдеться на офіційній Twitter-сторінці британського оборонного відомства.

    «Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в інсценованій операції», – йдеться в повідомленні.

    За даними Міноборони Британії, така операція може прийняти форму псевдо-нападу, інсценованого «виявлення» агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів про нібито плани України щодо застосування хім- або біозброї.

    Нагадаємо, серед окупантів Росії виявлена присутність спеціалістів-хіміків, що може свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.

    Раніше країна-агресорка поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

    Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

    Як повідомлялося, російські вчені-біологи звернулися до провідних ЗМІ країни-агресорки зі спростуванням фейків про начебто розробку на території України біологічної зброї.

    Читайте також:
    Теги: Росія зброя Міноборони Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія готується застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні – Міноборони Великої Британії