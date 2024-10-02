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Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС
Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні
фото з відкритих джерел

Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення

Українські енергетики відновили лінію електропередач, що забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Лінія була пошкоджена внаслідок російського обстрілу 1 жовтня, що поставило під загрозу безпеку станції. Про це повідомило «Укренерго».

Ремонтні бригади компанії змогли відновити пошкоджену повітряну лінію 330 кВ, яка є основним джерелом живлення ЗАЕС. Роботи з відновлення тривали понад добу, оскільки енергетики чекали на дозвіл від окупаційних сил. Через постійні обстріли отримати дозвіл вдалося лише 2 жовтня.

«Ремонтні бригади НЕК«Укренерго» відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі», – йдеться в повідомленні

Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями, що підвищує надійність енергопостачання та зменшує ризик виникнення аварійних ситуацій.

Нагадаємо, Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту.

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Теги: ремонт Укренерго Запорізька АЕС

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