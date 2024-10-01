Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

Раніше одна з підстанцій поблизу Запорізької АЕС зазнала дронової атаки

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу

Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

Варто зазначити, що МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.

Нагадаємо, одна з підстанцій біля тимчасово окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції, імовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) як базу для навчання пілотів FPV-дронів.

До слова, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.